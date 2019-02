Un barbat a fost injunghiat in parcul MPO din municipiul Suceava

Un barbat de 48 de ani a fost injunghiat in parcul MPO, de pe strada Marasesti, din municipiul Suceava. Agresiunea a avut loc duminica, in jurul orei 21.20. Barbatul, in timp ce traversa parcul respectiv, s-a intalnit cu un barbat necunoscut, cu care a avut o discutie in contradictoriu, in urma careia, cel din urma l-a lovit cu un cutit. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticata cu plagi injunghiate umar drept, supraombilical si flanc drept. Cadrele medicale de la UPU Suceava au anuntat politistii. Oamenii legii au ajuns la unitatea spitaliceasca si au incercat sa stabileasca circumstantele in care s-a petrecut agresiunea. Victima se afla sub influenta bauturilor alcoolice si oferit putine detalii cu privire la semnalmentele agresorului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de lovirea sau alte violente.