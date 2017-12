Acesta a fost retinut pentru 24 de ore.

Un barbat a fost prins beat la volan si a incercat sa le dea mita politistilor. Joi, prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava s-a dispus retinerea, pentru 24 de ore, a lui Catalin Danut P. cu privire la savarsirea infractiunii de dare de mita. Cauza este instrumentata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava impreuna cu politistii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava. Din probatoriul administrat pana in acest moment al urmaririi penale a rezultat ca in data de 25 decembrie barbatul a fost depistat in trafic, conducand un autoturism pe drumurile publice, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, iar pentru ca agentii de politie sa nu dispuna masurile legale fata de acesta, acesta le-a promis in repetate randuri suma de 500 euro.