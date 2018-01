Un barbat a fost prins cu tigari de contrabanda in urma unui control in trafic, la Serbauti FOTO

Tigarile in valoare de aproximativ 6.800 lei au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul politiei.

O patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, sambata noapte, a oprit pentru control pe DJ 209D, din comuna Serbauti, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un barbat de 54 de ani din comuna Bosanci. In urma controlului interiorului autoturismului, politistii au identificat 11.340 bucati tigarete de diferite marci, de provenienta ucraineana si duty-free, bunuri despre care, conducatorul auto a declarat ca ii apartin dar nu poseda documente de provenienta. Tigarile in valoare de aproximativ 6.800 lei au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul politiei. In cauza s-a intocmit dosar penal, barbatul de 54 de ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural. "Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, politistii actionand atat in vederea identificarii celor cu preocupari infractionale pe linia introducerii in tara a tigarilor de contrabanda cat si a celor care transporta, depoziteaza sau comercializeaza astfel de produse", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.