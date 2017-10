Un barbat a fost prins de politisti in timp ce fura bani din automatele de cafea din Casa de Cultura Suceava

Este vorba despre un fost puscarias de 37 de ani, originar din Siminicea.

Barbat prins in timp ce fura bani din tonomate de cafea situate la parterul interiorului Casei de Cultura Suceava. Paznicul cladirii l-a surprins pe hot si a sunat la 112. Politistii care patrulau in zona au venit imediat, au pus mana pe acesta si l-au legitimat. Individul a fost identificat in persoana lui Ciobanu Constantin-Iulian de 37 ani din comuna Siminicea. Acesta a intrat in interiorul Casei de Cultura Suceava, usile fiind deschise, si a fortat apoi usile a doua tonomate de cafea apartinand Daily Caffe si S.C. Ecuator, pe care le-a deschis. Din interior barbatul a sustras suma de 135 lei in bancnote de un leu. In urma activitatilor specifice desfasurate de catre Biroului Investigatii Criminale in colaborare cu Serviciului Criminalistic, fata de Ciobanu Constantin Iulian, persoana recidivista, recent eliberata din penitenciar, s-a dispus continuarea urmaririi penale pentru savarsirea a doua infractiuni de furt calificat, solutie confirmata de unitatea de Parchet competenta. Totodata, fata de suspect s-a emis ordonanta de retinere pentru o perioada de 24 ore, acesta fiind introdus in arestul al I.P.J. Suceava. El urmeaza urmeaza a fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava cu propunere de arestare preventiva.