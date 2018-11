Un barbat a fost prins de politisti in timp ce vindea ilegal articole pirotehnice

Acesta s-a ales cu dosar penal si cu amenda.

Un barbat de 49 de ani, din municipiul Suceava, a fost prins de politisti in timp ce vindea ilegal articole pirotehnice. Miercuri, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Suceava au surprins in flagrant, in Piata centrala din municipiul Suceava, pe barbatul care oferea spre vanzare, fara autorizatie, in magazinul pe care-l administreaza, 30 de articole pirotehnice. Articolele respective aveau instructiuni in limba engleza, fara a avea inscriptionata clasa sau categoria pirotehnica din care faceau parte.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "desfasurarea de operatiuni cu articole pirotehnice fara drept", bunurile in valoare de aproximativ 100 de lei fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor.