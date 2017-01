Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce vindea o arma pe strada, la Ostra

Pistolul de alarma cu efect sonor si cele zece cartuse au fost ridicate pentru continuarea cercetarilor, in cauza fiind intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si al munitiilor", ce va fi solutionat procedural.

Politistii Serviciului Arme Explozivi Substante Periculoase Suceava, au prins in flagrant, joi, ora 10.30, pe raza localitatii Ostra, un barbat de 31 de ani, din municipiul Bucuresti, care oferea spre vanzare, un pistol de alarma, cu efect sonor, fara serie si zece cartuse aferente acestuia, contra sumei de 1.000 lei. Din primele cercetari, oamenii legii au stabilit faptul ca, in scopul obtinerii unui beneficiu material, barbatul a postat un anunt pe un site, in care oferea spre vanzare pistolul achizitionat in cursul lunii august 2016, de la un magazin de profil din strainatate, fara sa fi prezentat vreun document de identitate si pe care, in luna noiembrie 2016, l-a introdus in tara, necunoscand faptul ca, in Romania, conform Legii nr.295/2004, privind regimul armelor si munitiilor republicata, arma face parte din categoria celor supuse autorizarii. Pistolul de alarma cu efect sonor si cele zece cartuse aferente au fost ridicate pentru continuarea cercetarilor, in cauza fiind intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si al munitiilor", ce va fi solutionat procedural.