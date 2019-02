Un barbat a fost scos in stare de inconstienta dintr-un bazin de la o statie peco din Milisauti FOTO

Un barbat de 67 de ani a fost scos in stare de inconstienta dintr-un bazin de la o statie peco din Milisauti. Cel mai probabil acesta s-a intoxicat cu vapori de combustibil. Accidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei 13.30. La fata locului au intervenit militari de la Detasamentul Radauti si un echipaj SAJ. Doi pompieri echipati cu aparate cu aer comprimat au extras victima. Barbatul in stare de inconstienta a fost preluat de catre echipajul SAJ. Dupa ce i s-a administrat ogixen victima si-a revenit. "Din fericire, barbatul a fost scos la timp de catre salvatori. A inceput sa comunice cu cadrele medicale, iar in acest moment se intreapta spre UPU Suceava", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.