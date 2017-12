Un barbat a incendiat bucataria de vara in timp ce parlea porcul taiat, la Vicovu de Jos

Valoare prejudiciului este de 10.000 de euro.

Un barbat a incendiat bucataria de vara in timp ce parlea porcul taiat. Incidentul a avut loc, sambata dimineata, in localitatea Vicovu de Jos. Butelia cu care barbatul parlea porcul a luat foc si incendiul s-a extins la anexa. Imediat sotia proprietarului a sunat la 112. La fata locului au intervenit cu trei autospeciale militarii Garzii de Interventie Vicovu de Sus si angajatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Galanesti. Pompierii au localizat si stins incendiul inainte ca acesta sa se extinda la locuintele invecinate. In urma incendiului bucataria de vara a ars in totalitate, prejudiciul estimat fiind ce 10.000 de euro.