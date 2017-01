Un barbat a incendiat locuinta concubinei, la Danila

Barbatul in varsta de 45 de ani, din municipiul Suceava, a fost retinut pentru 24 de ore.

Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, in noaptea de 30 spre 31 decembrie, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la locuinta numitei T.P., din satul Danila, comuna Darmanesti. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta in podul casei, cu degajari mari de fum si cu pericol de propagare la intreaga locuinta si la o a doua casa, constructie corp comun. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora. Au ars materiale textile si aproximativ trei metri patrati din astereala acoperisului si s-au degradat aproximativ trei metri patrati de lambriu, din holul podului. Pompierii au salvat cele doua case de locuit. Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost folosirea intentionata a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Proprietara le-a declarat politistilor ca iubitul ei i-a incendiat locuinta. Mai mult, aceasta a le-a spus oamenilor legii ca individul a si batut-o, In data de 31 decembrie, in urma continuarii cercetarilor in aceasta cauza, politistii l-au identificat pe agresor, un barbat de 45 de ani, din municipiul Suceava. Astfel, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti au dispus continuarea urmaririi penale fata de barbat, pentru comiterea infractiunilor de "distrugere", "amenintare" si "lovirea sau alte violente", acesta fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. In data de 1 ianuarie agresorul a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava.Acesta a fost lasat in libertate.