Un barbat a incercat sa se sinucida in Adapostul de noapte din municipiul Radauti

Un barbat de 66 de ani a incercat sa se sinucida in Adapostul de noapte din municipiul Radauti, unde locuia de mai multe timp. Sambata dimineata, in jurul orei 07.00, paznicul adapostului l-a observat pe barbat cu o sfoara in mana, insa nu i-a dat nici o importanta deoarece acesta obisnuia sa isi intinda pe respectiva sfoara hainele. Cateva minute mai tarziu, paznicul l-a gasit pe barbat, atarnat cu respectiva sfoara de o conducta de gaz ce imprejmuia cladirea. Parzinul i-a acordat primul ajutor si a reusit sa il salveze pe acesta, dupa care a apelat 112.

Barbatul a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie Radauti. Acesta se afla in stare de ebrietate. S-a stabilit faptul ca el urma tratament antidepresiv, obisnuia sa consume bauturi alcoolice si nu se afla la prima tentativa de sinucidere.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.