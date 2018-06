Un barbat a incercat sa se sinucida in camera unui hotel din Radauti

Un barbat de 68 de ani din orasul Salcea a incercat sa se sinucida in camera unui hotel din municipiul Radauti. Batranul s-a cazat in unitatea hoteliera duminica, si de atunci nu a mai fost vazut de nimeni. Intrijorati, angajatii hotelului au hotarat sa sa vada ce e cu el. Marti, in jurul orei 12.30, o receptionera a batut insistent la usa camerei acestuia pana cand barbatul a descuiat. Femeia a observat ca barbatul prezenta o rana deschisa la nivelul bratului stang, din care sangera, motiv pentru care a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical care l-a preluat pe batran si l-a transportat la Spitalul Municipal Radauti. Dupa ce a primit ingrijri medicale acesta a fost tranferat la Sectia Psihiatrie din cadrul aceleiasi unitati medicale.