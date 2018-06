Un barbat a lovit cu masina o fetita pe trecerea de pietoni si a parasit locul accidentului, la Fratautii Noi

Barbatul a fost ulterior identificat de politisti. Acesta nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Un barbat a lovit cu masina o fetita pe trecerea de pietoni si a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe DJ 178C, din comuna Fratautii Noi. Un barbat de 31 de ani din comuna Dornesti, in timp ce conducea autoturismul, a surprins si accidentat o minora de 10 ani din localitate, angajata regulamentar in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni semnalizata corespunzator cu indicator si marcaj, dupa care, a parasit locul accidentului. Barbatul a fost ulterior identificat de politisti.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.