Un barbat a lovit cu masina un copil aflat pe bicicleta si a parasit locul accidentului, in municipiul Suceava

Un barbat a lovit cu masina un copil aflat pe bicicleta si a parasit locul accidentului, Vineri, in jurul orei 15.00, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin apel 112, despre faptul ca pe strada Tineretului din municipiul Suceava, a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane, iar soferul a parasit locul accidentului. La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca Dumitru H., de 40 ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul marca Ford Focus, pe strada Tineretului, avand directia de deplasare, dinspre strada Calea Unirii spre strada Eroilor(pe sensul opus de mers), a surprins si accidentat un baiat de sase ani din comuna Comanesti care a patruns cu bicicleta, de pe strada Pacii pe strada Tineretului, fara sa se asigure. Imediat dupa producerea accidentului rutier conducatorul auto a oprit masina, a discutat cu victima si intrucat baietelul ar fi spus ca nu a suferit leziuni, a plecat de la fata locului. Ulterior in jurul orei 15.30 conducatorul auto a revenit la fata locului. Minorul a fost transportat la UPU Suceava, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Suceava, fara sa ramana internat. Conducatoul auto, care potrivit martorilor este preot, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,48 mg./l. alcool pur in aerul expirat dupa care a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.