Un barbat a murit ars de viu dupa ce baraca in care locuia a luat foc, la Moldovita

Socant. Un barbat in varsta de 60 de ani, din comuna Moldovita, a murit ars de viu dupa ce baraca in care locuia a luat foc. Tragedia a avut loc marti dimineata, in jurul orei 10.30, in comuna Moldovita. Un vecin a vazut flacarile si a sunat la 112 si a cerut ajutor. La fata locului au ajuns primii politistii care au gasit baraca respectiva arsa in intregime. Pompierii voluntari din cadrul S.V.S.U Moldovita au stins incendiul in totalitate, fara ca acesta sa se extinda la celelalte gospodarii. Proprietarul a fost gasit carbonizat langa un frigider din baraca. Cel mai probabil, acesta a aruncat benzina in soba, iar focul a rabufnit si a cuprins toata baraca. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc in vederea efectuarii necropsiei.