Un barbat a murit dupa ce a alunecat pe scarile unui restaurant, la Brodina

Un barbat de 52 de ani, din comuna Brodina, a murit dupa ce a alunecat pe scarile unui restaurant. Marti, in jurul orei 15.00, barbatul s-a deplasat la un restaurant de pe raza localitatii. Potrivit martorilor, in momentul in care acesta a intrat in local era baut si a continuat sa consume bauturi alcoolice. In jurul orei 16.00, cand a vrut sa paraseasca restaurantul, barbatul a alunecat pe scarile care faceau accesul la etajul cladirii. In urma cazaturii acesta a ramas inconstient iar gestionara localului a sunat la SNUAU 112 cerand interventia unui echipaj medical si a anuntat totodata si membrii familiei acestuia. Rudele barbatului au venit imediat la fata locului si l-au urcat intr-un autoturism pentru a-l transporta la Spitalul Municipal Radauti. Pe raza orasului Vicovu de Sus s-au intalnit cu echipajul ambulantei iar cadrele medicale dupa ce l-au preluat au constatat decesul acestuia. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga. Dupa efectuarea necropsiei urmeaza sa se stabileasca cauza decesului.