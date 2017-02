Un barbat a murit dupa ce a cazut de pe o scara in timp ce curata zapada de pe acoperisul casei

Sfarsit tragic pentru un barbat de 65 de ani din Vatra Dornei. Barbatul a murit dupa ce a cazut de pe o scara in timp ce curata acoperisul casei de zapada. Marti, in jurul orei, 13.30, acesta a iesit din casa pentru a curata zapada din curte si de pe acoperisul locuintei. Dupa aproximativ jumatate de ora, sotia acestuia, care se afla in casa, a auzit un zgomot puternic, provenit de la o cazatura. Cand a iesit din locuinta l-a gasit pe sotul ei langa o scara, inconstient. Aceasta a sunat imediat la 112. Cadrele medicale ajunse la fata locului au inceput manevrele de resuscitare, dar nu au reusit sa mai faca nimic pentru barbat, declarand decesul. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga Spitalului Vatra Dornei pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzei mortii.