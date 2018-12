Un barbat a murit dupa ce a cazut pe gheata si s-a lovit la cap

Un barbat de 66 de ani, din comuna Partestii de Jos, a murit la spital, dupa ce a alunecat pe gheata si a cazut. Accidentul s-a petrecut in data de 5 decembrie in curtea locuintei barbatului. Intr-un moment de neatentie, acesta a alunecat pe o portiune acoperita cu gheata si a cazut, lovindu-se in zona capului. Ulterior, barbatul a fost transportat la U.P.U. Suceava, unde a ramas internat. Miercuri, in jurul orei 05.00, acesta a decedat in spital in urma leziunilor suferite. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei.