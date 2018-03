Un barbat a murit dupa ce a cazut pe scarile unui bloc din Vatra Dornei

Politistii au deschis in cauza dosar de cercetare penala pentru moarte suspecta.

Un barbat de 48 de ani din municipiul Vatra Dornei a murit dupa ce a cazut pe scari. Miercuri, in jurul orei 21.00, barbatul s-a deplasat la o prietena pentru a imprumuta bani sa-si cumpere bauturi alcoolice. Cand a iesit din apartament, fiind in stare avansata de ebrietate, acesta s-a dezechilibrat si a cazut pe scarile dintre etajele IV si III ale blocului, ajungand la baza scarilor. Barbatul a fost grav ranit si a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral acut inchis, hematom epicranian stang. Joi dimineata, acesta a intrat in stop cardio-respirator, survenind decesul. Politistii au deschis in cauza dosar de cercetare penala pentru moarte suspecta.