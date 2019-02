Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub daramaturile unei casute de vacanta, la Gura Humorului VIDEO

Din primele verificari se pare ca barbatul a incercat sa ia niste lemne de la o casuta dezafectata din tabara, moment in care s-a prabusit tavanul si l-a surprins in interior.

Un barbat de 54 de ani si-a pierdut viata dupa ce elemente de constructie dintr-o casuta de vacanta dezafectata s-au prabusit peste el. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 12.00, in fosta tabara de copii din localitatea Gura Humorului. La fata locului a intervenit modulul SMURD al Garzii de Interventie Gura Humorului, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Victima a fost extrasa de sub daramaturi de catre pompierii militari, in stare de inconstienta. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, barbatul nu a mai putut fi salvat, fiind constatat decesul. Din primele verificari se pare ca barbatul a incercat sa ia niste lemne de la o casuta dezafectata din tabara, moment in care s-a prabusit tavanul si l-a surprins in interior. El locuia in locuintele sociale din apropiere si a venit in fosta tabara pentru a face rost de lemne de foc."Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, urmand a fi stabilite si celelalte aspecte privind prezenta in zona a barbatului", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.