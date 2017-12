Un barbat a murit la Spitalul Judetean Suceava dupa ce s-a inecat cu mancare

Un barbat de 59 de ani din municipiul Suceava a murit la Spitalul Judetean dupa ce s-a inecat cu mancare. Sambata, in jurul orei 12.00, barbatul a fost adus de o ambulanta la sectia UPU a spitalului, fiind diagnosticat cu tulburari de mers si echilibru, acesta prezentand halena alcoolica. Barbatul a fost preluat de catre medici si introdus in sala de tratamente usoare unde i s-au efectuat primele investigatii. Ulterior, in jurul orei 14.30, acesta a intrat intr-o criza comitiala in timp ce manca, dupa ce anterior a solicitat paine si carne unui alt pacient aflat in aceeasi incapere. Barbatul a intrat in stop cardio - respirator prin asfixiere cu un bol alimentar, motiv pentru care personalul medical a efectuat manevre de extragere a bolului alimentar si apoi de resuscitare. Manevrele de resuscitare au ramas insa fara raspuns, constatandu-se decesul. La fata locului au fost chemati politistii. Acestia nu au identificat urme de violenta pe corpul persoanei decedate. Trupul neinsufletit al barbatului a fost depus la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzelor decesului.