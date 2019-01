Un barbat a produs un accident cu o victima si a parasit locul faptei. Pentru a sterge urmele a vandut masina la dezmembrari

Barbatul nu detinea permis de conducere.

Un barbat de 43 de ani, din orasul Gura Humorului, a fost retinut de politisti dupa ce a produs un accident cu o victima si a parasit locul faptei.Mai mult, acesta a incercat sa vanda masina implicata in accident la dezmembrari. Evenimentul rutier a avut loc in data de 10 ianuarie. In urma masurilor dispuse, in ziua de 16 ianuarie, autovehiculul implicat in accident a fost identificat la un spatiu de depozitare a autovehiculelor achizitionate in scop de dezmembrare din comuna Paltinoasa.

Administratorul unitatii a declarat faptul ca a achizitionat autovehiculul respectiv de la barbatul de 43 de ani.

"S-a procedat la examinarea criminalistica a autoturismului, ocazie cu care s-a constatat faptul ca acesta prezinta avarii in partea din dreapta fata, ca urmare a intrarii in coliziune usoara cu zidul cladirii amplasate in coltul intersectiei dintre strada Parcului si b-dul Bucovina, in momentul producerii accidentului rutier. De asemenea, s-a procedat la efectuarea de verificari, stabilindu-se faptul ca barbatul de 43 de ani nu detine permis de conducere pentru niciun fel de categorie de vehicule", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Sambata, politistii au luat fata de barbat masura retinerii pentru 24 de ore, cel in cauza fiind condus si introdus in arestul I.P.J. Suceava. In cursul zilei de duminica, acesta va fi prezentat pentru luarea masurilor legale.