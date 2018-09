Un barbat a produs un accident si le-a prezentat politistilor un permis fals, la Scheia

Un barbat de 59 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, a produs un accident si le-a prezentat politistilor un permis fals. Evenimentul rutier a avut loc marti, in jurul 13.00, pe raza localitatii Scheia. Barbatul nu a adaptat viteza si a intrat in coliziune cu un stalp electric aflat pe partea stanga a unui sens giratoriu, avariindu-l. Acesta le-a prezentat politistilor pentru control un permis de conducere eliberat de autoritatile ucrainene, acesta declarand faptul ca a lucrat in Ucraina timp de sase luni si acolo a sustinut examenul, obtinand permisul de conducere, desi nu vorbeste limba ucraineana.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere eliberat de autoritatile romane, pentru nicio categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", complicitate la "fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.