Un barbat a spart cu pumnul parbrizul unei masini in parcarea Kaufland Suceava

Un individ s-a ales cu dosar penal dupa ce a spart cu pumnul parbrizul unui masini. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza in parcarea supermarket-ului Kaufland, din municipiul Suceava.

Astfel, in jurul orei 14.00, o femeie de 49 ani, din orasul Liteni, si-a lasat autoturismul marca Skoda, in parcarea supermarket-ului respectiv. Dupa aproximativ jumatate de ora, dupa ce si-a terminat cumparaturile, cand a iesit din magazin si intentiona sa plece cu autoturismul, o persoana necunoscuta de sex masculin, deranjat de faptul ca in aproprierea autoturismului sau se afla un carucior de cumparaturi, a lovit cu pumnul parbrizul autoturismului femeii, fisurandu-l. In acelasi timp individu-l a amenintat-o pe femeie. Aceasta a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii. Individul a fost idendificat de politisti, fiind vorba despre un barbat de 44 de ani, din municipiul Suceava.

Valoarea prejudiciului a fost estimata la suma de 500 lei. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "distrugere" si "amenintare".