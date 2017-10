Un barbat a urcat mort de beat la volan si a intrat cu autoutilitara in doua masini parcate, in municipiul Suceava

Barbatul de 43 de ani, din municipiul Suceava, avea o alcoolemie de 1,57 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat a urcat mort de beat la volan si a intrat cu autoutilitara in doua masini parcate. Miercuri seara, conducatorul unei autoutilitare, in timp ce efectua manevra de mers inapoi pe Aleea Jupiter, din municipiul Suceava, a intrat in coliziune cu doua autoturisme parcate. Un barbat din zona a vazut cele intamplate si a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj rutier, iar in autoutilitara, la volan, a fost identificat un barbat de 43 de ani, din municipiul Suceava. Conducatorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,57 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, barbatului i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".