Un barbat beat si cu permisul suspendat a provocat un grav accident rutier la Vicovu de Sus. Un adolescent este in stare grava la spital

Un barbat beat si cu permisul suspendat a provocat un grav accident rutier la Vicovu de Sus. In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 02.10, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti, din orasul Vicovu de Sus, din cauza vitezei si a faptului ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice, un localnic de 28 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila, a intrat in coliziune cu doi arbori ornamentali, dupa care, cu gardul din beton al unei locuinte si cu un stalp de electricitate, pe care l-a rupt. In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala grava a unui adolescent de 16 ani, pasager in autoturism, si usoara a conducatorului auto. Adolescentul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Baiatul a fost diagnosticat cu coma glasgow 6, hematom occipital stang, otoragie stanga, epistaxis anterior bilateral, contuzie toraco-abdominala, plagi taiate cot stang. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, oamenii legii au stabilit ca, barbatul are permisul de conducere suspendat din 9 martie. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "distrugere din culpa", ce va fi solutionat procedural.