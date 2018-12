Un barbat beat si fara permis s-a oprit cu masina intr-un sant

Individul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un barbat beat si fara permis a intrat cu masina intru-un sant. In noaptea de luni spre marti, politistii din Darmanesti au fost sesizati ca, la intersectia DN 2 cu DJ 178A, din localitate, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Deplasati la fata locului oamenii legii l-au identificat pe conducatorul auto, un localnic de 41 de ani, care a declarat faptul ca, in timp ce se deplasa cu autoturismul din directia Darmanesti spre municipiul Suceava, a derapat si a intrat intr-un sant.

Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, oamenii legii au stabilit faptul ca, barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto.

In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei".