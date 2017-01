Un barbat care a traversat neregulamentar strada a fost lovit de o masina, la Ipotesti

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un barbat care a traversat neregulamentar strada a fost lovit de o masina. Marti, ora 17.45, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208A, in localitatea Ipotesti, un tanar de 23 de ani, din comuna Udesti, a acrosat si accidentat un barbat de 48 de ani, din localitate, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea carosabilului prin loc nepermis si fara sa se asigure in prealabil. In urma impactului pietonul a fost ranit si a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral si un traumatism coloana cervicala. Barbatul a ramas internat in unitatea medicala. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.