Un barbat care iesea cu masina plina de tigari de contrabanda dintr-o curte a dat nas in nas cu politistii de frontiera VIDEO

Un barbat, care iesea cu masina plina de tigari de contrabanda dintr-o curte, a dat nas in nas cu oamenii legii. Joi, politistii de frontiera de la Sectorul PF Brodina au observat pe raza localitatii Brodina un autoturism, marca Audi A6, care iesea din curtea unui imobil. In momentul in care conducatorul autoturismului a observat echipajul mobil al politiei de frontiera, acesta a abandonat masina si a fugit. Din primele verificari, in autoturism au fost observate mai multe colete cu tigari, fapt pentru care, cu acordul proprietarului imobilului, autoturismul a fost ridicat si dus la sediul institutiei pentru continuarea cercetarilor. Astfel, asupra masinii a fost efectuat un control amanuntit in urma caruia au fost descoperite 9.880 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 115.600 lei. Politistii de frontiera efectueaza in cauza verificari in vederea identificarii persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale, iar autoturismul, in valoare de 6.000 de lei, a fost retinut pentru continuarea cercetarilor.