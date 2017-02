Un barbat dat disparut a fost gasit mort intr-o liziera, la Dolhesti

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

Un barbat dat disparut a fost gasit mort intr-o liziera, in satul Vameni, comuna Dolhesti. Gheorghita P., in varsta de 47 de ani, a plecat de la domiciliu in data de 8 februarie. Rudele barbatului vazand ca acesta nu a revenit la domiciliu l-au dat disparut. Duminica, fratele acestuia l-a gasit pe barbat mort, in liziera de la periferia satului Vameni. Trupul neinsufletit al barbatului era acoperit de un strat de zapada de circa 20 de centimetri. La fata locului au fost chemati politistii. Oamenii legii fac cercetari in acest caz si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.