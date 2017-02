Barbatul de 37 de ani avea o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat din Adancata a fost prins la volan beat si fara permis. Vineri, ora 22.45, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata, a oprit in trafic, pe raza satului Adancata, pe DN 29 A, pentru control autoturismul condus de un barbat de 37 de ani, din comuna Adancata, care nu a putut prezenta permisul de conducere. S-a procedat la verificarea sa in baza de date privind evidenta permiselor de conducere, ocazie cu care s-a stabilit ca acesta nu poseda permis de conducere. Intrucat emana halena alcoolica, soferul a fost condus la sediul SPR 8 Adancata, unde testat cu aparatul etilotest, rezultatul testarii fiind de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. Avand in vedere rezultatul testarii, acesta a fost condus la Spitalul Judetean Suceava, unde in vederea recoltarii probelor biologice de sange. Acesta a refuzat recoltarea oricarei probe biologice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice".