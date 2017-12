Barbatul de 43 de ani a fost retinut pentru 24 de ore.

Un barbat din Adancata a fost ucis de prietenul de pahar. Sambata, ora 19.30, politia a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat de 53 ani, din comuna Adancata, a decedat in locuinta unui vecin. Din primele verificari a rezultat ca persoana gasita decedata prezenta unele leziuni de violenta. Oamenii legii au tabilit ca sambata dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, barbatul s-a deplasat la locuinta vecinului de 43 de ani, unde a consumat bauturi alcoolice, ulterior avand un conflict cu acesta si fiind agresat. A fost informata unitatea de parchet competenta, in cauza dispunandu-se retinerea barbatului de 43 de ani si introducerea in arestul IPJ Suceava.