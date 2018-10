Un barbat din Arbore mort dupa ce a cazut de pe o punte

Un barbat de 72 de ani, din comuna Arbore, a cazut de pe o punte in albia unui parau, cand se intorcea de la o pomenire, si a murit.

Duminica dimineata barbatul s-a deplasat impreuna cu nepotul sau, in varsta de 14 ani, la biserica. Dupa slujba, acestia s-au deplasat cu bicicletele la mai multe pomeniri de pe raza localitatii, unde batranul a baut. La intoarcerea spre domiciliu, in jurul orei 15.00, cei doi s-au dat jos de pe biclicete pentru a traversa o punte de scanduri peste paraul Solcuta. Adolescentul a mers primul si bunicul in spatele sau. La un moment dat, baiatul s-a uitat in urma sa si l-a vazut pe barbat, cazut cu tot cu bicicleta in apa. Speriat acesta a sunat la 112. Batranul a fost scos din apa si cadrele medicale, ajunse la fata locului, au inceput manevrele de resuscitare. Barbatul nu a mai putut fi salvat, fiind constatat decesul. Politistii au facut cercetari la fata locului si au stabilit ca pe trupul barbatului nu erau urme de violenta. Trupul neinsufletit a fost transpotat la morga in vederea efectuarii necropsiei.