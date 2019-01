Un barbat din Arbore si-a batut sotia pana a bagat-o in spital. Politistii au emis impotriva acestuia ordin de protectie provizoriu

La nivelul judetului Suceava, in primele zece luni ale anului 2018 au fost emise 88 de ordine de protectie, fata de 79 in perioada simuliara a anului 2017

Politistii Postul de Politie Arbore au fost sesizati, vineri, prin SNUAU 112 de catre o femeie de 39 de ani, din comuna Arbore, despre faptul ca sotul ei de 43 de ani, este in stare de ebrietate si face scandal la domiciliu. Potrivit politistilor, barbatul, in timp ce se afla in locuinta sa, in stare de ebrietate, s-a certat cu sotia lui si a lovit-o. La fata locului a fost solicitata o ambulanta care a acordat ingrijiri medicale victimei si a transportat-o la Spitalul Municipal Radauti.

"Aplicand prevederile legale conform Ordinului nr. 146 din 11.12.2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre politisti, a reiesit ca exista risc iminent asupra victimei, motiv pentru care s-a emis Ordinul de protectie provizoriu din 4 ianuarie 2019 prin care impotriva agresorului s-au stabilit pe o perioada de cinci zile incepand cu data de 4 ianuarie ca masuri sa paraseasca temporar locuinta si sa pastreze fata de victima o distanta minima de 500 metri. S-a luat legatura cu procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea respectarii termenului de 24 de ore avut la dispozitiei potrivit Legii 217/2003 republicata pentru inaintarea ordinului de protectie provizoriu catre acesta in vederea confirmarii", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava .

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie".

"Pentru a veni in sprijinul victimelor, legislatia privind violenta domestica a fost modificata si completata (prin Legea nr. 174 din 13 iulie 2018), fiind reglementata modalitatea de interventie a politistilor in cazurile de violenta domestica si emiterea ordinului de protectie provizoriu de catre acestia. Astfel, la sfarsitul anului trecut, a fost aprobat si publicat in Monitorul Oficial Ordinul ministrului afacerilor interne si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre politisti", a completat Ionut Epureanu.

De la data de 28 decembrie 2018, politistii pot emite ordinul de protectie provizoriu, prin care se dispun, pentru o perioada de 5 zile, una sau mai multe masuri de protectie a victimelor.

Ordinul stabileste procedura de interventie a politistilor, de cooperare cu celelalte institutii cu atributii in prevenirea si combaterea violentei domestice, metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului si procedura de emitere a ordinului de protectie provizoriu, precum si cea de punere in executare a acestuia.

Interventiile politistilor la cazurile de violenta domestica se pot realiza din oficiu sau ca urmare a sesizarilor primite prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta (112), formulate in scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unitatilor de politie de catre persoanele implicate in actele de violenta domestica, de catre persoanele care au asistat la producerea actelor de violenta domestica sau de catre alte persoane.

In cadrul interventiilor, politistii pot lua masuri pentru separarea victimei de agresor si pot realiza orice alte demersuri necesare eliminarii riscurilor imediate. Ei observa si adreseaza intrebari cu privire la starea fizica a persoanelor implicate si, daca se impune, solicita interventia echipelor medicale. Informeaza atat victima, cat si agresorul, cu privire la drepturile si obligatiile lor si masurile ce vor fi dispuse in urma evaluarii situatiei de fapt.

De asemenea, sesizeaza structurile specializate ale Politiei Romane sau ale altor institutii in situatia in care, in urma verificarii sesizarii, sunt constatate si alte fapte incriminate, obtinand probe, dupa caz.

Ordinul prevede si modul in care politistii trebuie sa actioneze in situatii speciale, spre exemplu in cazul evacuarii agresorului din imobil.

Cu ocazia interventiei, in vederea stabilirii existentei unui risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea persoanelor sa fie pusa in pericol printr-un act de violenta domestica, politistii evalueaza situatia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului ce cuprinde 21 de intrebari. Pe baza raspunsurilor, se stabileste daca exista realmente riscul ca viata sau integritatea fizica a victimei sa fie pusa in pericol.



Primele sapte intrebari se refera la situatii de o gravitate mai ridicata. Astfel, printre altele, victima va trebui sa raspunda la urmatoarele intrebari: "Agresorul/agresoarea a incercat vreodata sa va ucida?", "A folosit vreodata arme sau obiecte care sa va raneasca?" sau "In urma acestui incident ati suferit leziuni? Echimoze, Excoriatii, Plagi taiate/intepate/impuscate, Arsuri, Mutilari, Altele?".

Daca la doua din primele sapte intrebari raspunsul este afirmativ, politistul va incadra situatia ca avand un "risc iminent pentru victima" si va putea emite ordinul de protectie provizoriu.

In situatia in care concluziile rezultate in urma intocmirii formularului de evaluare a riscului indica existenta unui risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea victimei sa fie pusa in pericol, politistul care a intocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protectie provizoriu. "Cu ocazia evacuarii temporare din locuinta, agresorului i se ofera timpul strict necesar pentru ca acesta sa isi poata lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de stricta necesitate".

Fata de agresor, politistul, prin ordinul de protectie provizoriu, poate dispune si alte obligatii sau interdictii, si anume: pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de membrii familiei acesteia, fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate sau, daca este cazul, predarea catre politie a armelor detinute de acesta.

Avand in vedere modificarile si completarile aduse legislatiei, precum si introducerea unor elemente de noutate in activitatea desfasurata de politie, in luna noiembrie a anului trecut, echipe de specialisti din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (Directia de Ordine Publica si Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii) au organizat o serie de sesiuni de pregatire a politistilor, in 19 centre zonale.

Astfel, la sesiunile de instruire, initiate de I.G.P.R, au participat peste 4.500 de politisti, obiectivul activitatii constand in transmiterea catre acestia a noilor prevederi legislative in domeniu si clarificarea aspectelor privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica. Aceste sesiuni de instruire au reprezentat doar o prima faza a unui proces care are ca scop generalizarea actualizarii competentelor la nivelul tuturor politistilor care vor actiona in situatii care solicita aplicarea procedurii de emitere a ordinului de protectie provizoriu. Cei peste 4.500 de politisti instruiti in aceasta etapa s-au constituit in instructorii colegilor lor din unitatile de politie in care isi desfasoara activitatea, prevederile legale in domeniu devenind obiect al activitatii de pregatire continua pentru asigurarea aplicarii lor eficiente si unitare.

In primele 11 luni ale anului trecut, la nivel national, au fost sesizate 35.623 de infractiuni din sfera violentei domestica (52,3 % in mediul urban si 47,7 % in rural). Dintre acestea, ponderea cea mai mare parte este reprezentata de faptele de "lovire sau alte violente" - 58,6%, urmate de "amenintare" - 7,25%, "abandon de familie" - 21,33% si "nerespectare a ordinelor de protectie" - 3,71%.

La nivelul judetului Suceava, in primele 10 luni ale anului 2018 au fost emise 88 de ordine de protectie, fata de 79 in perioada simuliara a anului 2017.