In urma activitatilor investigative si de cautare desfasurate, barbatul a fost retinut. Ulterior acesta a fost escortat si introdus in Penitenciarul Botosani.

Un barbat din Baia condamnat pentru conducere fara permis, retinut de politisti. Luni, in jurul orei 13.40, politistii din cadrul Postului de Politie Baia au primit spre executare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Falticeni la data de 21 aprilie privind pe un barbat de 31 de ani, din comuna Baia. Barbatul este condamnat la un an inchisoare pentru comiterea infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere". In urma activitatilor investigative si de cautare desfasurate, acesta a fost retinut. Ulterior barbatul a fost escortat si introdus in Penitenciarul Botosani.