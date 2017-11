Un barbat din Baia plecat la munca in Italia a fost dat disparut de familie

Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

Un barbat plecat la munca in Italia a fost dat disparut de familie. Vasile-Daniel Coca, de 38 de ani, din comuna Baia, sat Baia, a disparut de pe raza localitatii Vizzola Ticino(Varese) din Italia in data de 2 iunie.Semnalmente: par blond, tuns scurt, ochi albaștri, constitutie atletica, inaltime de circa 170-175 cm, iar ca semn particular, mentionam ca acesta are o cicatrice in partea stanga a fruntii. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.