Un barbat din satul Baisesti, comuna Cornu Luncii, s-a imbatat si si-a dat foc la casa, joi seara. Vecinii barbatului au vazut ce se petrece in curtea acestuia si au sunat la 112. La fata locului s-au deplasat pompierii care au localizat si lichidat incendiul. Au ars interiorul imobilului in suprafata de aproximativ 20 mp, dar si bunuri din locuinta. Nu s-au inregistrat victime in urma incendiului. Pierderile materiale au fost evaluate la aproximativ 15.000 lei.