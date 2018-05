Un barbat din Bilca a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,02

Individul de 35 de ani s-a ales cu dosar penal.

Inconstienta. Un sofer a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat. Duminica noapte, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a oprit pentru control pe DJ 178C, din comuna Fratautii Noi, autoturismul condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Bilca. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.