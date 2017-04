Un barbat din Bosanci a fost prins de politisti cu tigari de contrabanda in bagaje

Tigarile in valoare de aproximativ 900 lei au fost confiscate.

Un barbat din Bosanci a fost prins cu tigari de contrabanda in bagaje. Politistii din cadrul Politiei Orasului Siret au identificat, luni, ora 22.30, pe strada Alexandru Cel Bun, in parcarea de langa Vama Siret, o persoana care avea asupra sa un bagaj voluminos. Persoana a fost identificata ca fiind un barbat de 41 de ani, din comuna Bosanci. Politistii au efectuat un control al bagajului si s-a constatat ca in interiorul acestuia se aflau 74 pachete de tigari(1480 bucati tigarete), diverse marci de provenienta Duty Free si extracomunitara. Tigarile de contrabanda in valoare de aproximativ 900 lei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, iar barbatului i s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda".