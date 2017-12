Un barbat din Botosani a lovit o batrana cu masina la Salcea. Femeia a murit la spital

Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.

O femeie si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 17.15, pe DN 29, in interiorul orasului Salcea. In timp ce conducea autoturismul un barbat de 43 de ani, din judetul Botosani, a accidentat o femeie de 69 de ani, din localitate, aflata pe partea carosabila pe sensul sau de mers, in calitate de pieton. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, in jurul orei 21.40, a decedat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.