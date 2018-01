A.N.A.F.- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi - Directia Regionala Vamala Iasi a stabilit ca valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat este in suma de 84.833lei, reprezentand taxe vamale, accize si TVA.

Un barbat din Brodina a fost trimis in judecata pentru contrabanda cu tigari. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata Lui Ioan C., cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat. Potrivit procurorilor, in data de 21 septembrie 2016, in jurul orelor 01:00, organele de politie din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au oprit in trafic, in orasul Vicovu de Sus, un autoturism marca VW Golf al carui numar de inmatriculate era expirat din data de 15 ianuarie 2015. La volanul autoturismului a fost identificat Ioan C., de 29 de ani, din comuna Brodina, iar in interiorul autoturismului au fost descoperite mai multe colete ce contineau tigarete de provenienta extracomunitara. Din cercetari a rezultat ca in momentul in care organele de cercetare penala s-au apropiat de autoturismul condus de barbat, acesta a inceput sa efectueze manevra de mers inapoi, imprejurare in care organele de politie au procedat la imobilizarea acestuia, fiind necesara incatusarea.Procedand la inventarierea coletelor indentificate in interiorul autoturismului, s-a constat ca acestea contineau un numar de 7.500 pachete de tigarete marca "Ashima", ce nu aveau aplicate timbre fiscale. A.N.A.F.- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi - Directia Regionala Vamala Iasi a stabilit ca valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat este in suma de 84.833lei, reprezentand taxe vamale, accize si TVA. In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra autoturismului marca VW Golf la volanul caruia a fost depistat in trafic barbatul.