Un barbat din Brosteni a fost amendat cu 6.000 lei pentru transport ilegal de material lemnos

Materialul lemnos a fost confiscat si predat Ocolului Silvic Brosteni.

Un sofer din Brosteni a fost amendat cu 6.000 lei pentru transport ilegal de material lemnos. Joi, in jurul orei 10.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Brosteni a oprit pentru control autoutilitara condusa de un barbat de 41 de ani din localitate, care transporta lemn de foc din specia fag. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, materialul lemnos nu corespundea din punct de vedere al volumului si numarului de piese cu datele inscrise in avizul de insotire, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Brosteni. In urma inventarierii acestia au stabilit faptul ca, barbatul transporta cantitatea de 6,36 m.c. lemn de foc din specia fag si nu 4,03 m.c. conform documentelor prezentate de acesta. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.171/2010 cu amenda in cuantum de 6.000 lei, iar materialul lemnos a fost confiscat si predat Ocolului Silvic Brosteni.