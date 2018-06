Un barbat din Brosteni si-a ucis sotia, dupa care a mers la politie

Sfarsit tragic pentru o femeie de 59 de ani din Brosteni. Aceasta a murit dupa ce sotul sau, un barbat de 57 de ani, pe nume Candrea Constantin, din satul Holdita, orasul Brosteni, a injunghiat-o. Luni dupa-amiaza, individul s-a prezentat la politie in stare avansata de ebrietate si a anunt ca femeia este moarta in locuinta. La fata locului s-au deplasat politistii care au gasit usa de la intrarea in imobil incuiata. Cand au intat in incapere au gasit-o pe femeie, pe pat, cu o plaga injunghiata la nivelul gatului. La fata locului a fost solicitat un echipaj medical, care a constatat decesul acesteia. In urma investigatiilor efectuate, politistii au stabilit ca pe fondul consumului de alcool si a unui conflict spontan, barbatul si-a injunghiat sotia cu un cutit, provocandu-i o plaga la nivelul gatului. Cei doi ce certau de altfel foarte des, spun localnicii. Ei au impreuna un fiu, insa nimeni nu mai stie nimic de tanar, care este plecat la munca in strainatate. Cercetarile au fost preluate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie raportat la omor. Barbatul a fost introdus in arestul IPJ Suceava urmand ca marti sa fie prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventiva.