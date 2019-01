Un barbat din Cacica a ajuns la spital dupa ce s-a impuscat accidental

Un barbat de 54 de ani, din comuna Cacica, a ajuns la spital dupa ce s-a impuscat accidental la o partida de vanatoare. Politistii au stabilit ca victima impreuna cu un barbat de 48 de ani, din comuna Cacica, sunt membri vanatori in cadrul Asociatiei de Vanatoare Ghenu, si sambata dupa amiaza, avand emisa autorizatie de vanatoare colectiva din data de 18 ianuarie, s-au deplasat impreuna in zona cimitirului din localitatea Cacica.

Cei doi s-au asezat in standuri la o distanta de aproximativ 700 metri unul de celalalt, iar dupa aproximativ o ora, barbatul de 48 de ani a auzit o impuscatura din directia partenerului de vanatoare. Cel din urma i-a spus acestuia ca s-a impuscat in picior, pentru ca i s-a descarcat arma accidental.

Ranitul si-a sunat fiul care a venit cu o masina si l-a transportat acasa. La domiciliu, acesta a asigurat si depozitat arma, ulterior fiind transportat la spitalul din Gura Humorului. Medicii humoreni au luat decizia transferului barbatului la Spitalul Judetean Suceava. El a fost diagnosticat cu "plaga impuscata antepicior stang". Politistii au intocmit in cauza dosar penal. Armele celor doi barbati urmeaza sa fie ridicate, pentru a fi supuse unei constatari criminalistice.