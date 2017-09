Barbatul a disparut de la o pensiune din Vama. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

Un barbat din Calarasi venit la munca in judetul Suceava, dat disparut. Adrian Velicu, de 30 de ani, din comuna Radovanu, judetul Calarasi, in noaptea de 31 august spre 1 septembrie, a plecat de la o pensiune din comuna Vama, unde era cazat cu mai multi muncitori si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,84 m, greutate aproximativ 80 kg, par negru cret, tuns scurt, ochi caprui, fara semne particulare. In momentul disparitiei era imbracat cu un tricou de culoare alba cu inscrisuri pe piept de culoare neagra, pantaloni de treining de culoare albastra cu doua dungi albe.Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.