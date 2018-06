Barbatul avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat din Capu Codrului a furat un motociclu neinmatriculat si a intrat in coliziune cu o masina. Duminica, in jurul orei 17.45, in timp ce conducea motociclul neinmatriculat sau neinregistrat pe Ulita Morii din comuna Capu Codrului, un localnic de 34 de ani, nu s-a asigurat corespunzator la patrunderea pe DN 2E si nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de un barbat de 66 de ani din judetul Botosani, intrand in coliziune laterala cu acesta. Dupa producerea impactului, un localnic de 24 de ani a ridicat motociclul si l-a transportat la locuinta proprietarului, un barbat din comuna Paltinoasa, cu intentia de a sterge urmele accidentului rutier. Cu ocazia cercetarilor, proprietarul vehiculului a declarat faptul ca, nu detine documente de provenienta a motociclului, iar barbatul de 34 de ani l-a luat din curtea locuintei sale, fara acordul sau. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul motociclului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca motociclul nu este inmatriculat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante", "conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat” si „furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.