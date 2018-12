Un barbat din Comanesti a murit in biserica, in timpul slujbei

Un barbat de 59 de ani, din comuna Comanesti, a murit in biserica, in timpul slujbei. Tragedia s-a petrecut vinei dimineata, de sarbatoarea Sfantului Andrei. Barbatul, in jurul orei 10.30, s-a deplasat cu familia la biserica din localitate, unde dupa scurt timp i s-a facut rau si a lesinat. Rudele au sunat la SNUAU 112 pentru a solicita interventia unei ambulante.

Cadrele medicale ajunse la fata locului au constatat decesul barbatului. Acesta a murit in urma unui stop cardio-respirator ireversibil. Barbatul era in evidenta medicului de familie cu diabet zaharat tip II cu complicatii cronice.