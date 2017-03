Un barbat din Dolhasca a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu motocultorul sub un pod

Ranitul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un barbat in varsta de 46 de ani, din orasul Dolhasca, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu un utilaj agricol. Luni, in jurul orei 15.50, barbatul in timp ce conducea un motocultor, a traversat D.J.208 S, a pierdut controlul asupra directiei si s-a rasturnat in afara partii carosabile sub un pod. In urma accidentului barbatul a fost ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu fractura col femoral stang. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.