Un barbat din Dolhesti a suferit arsuri pe corp dupa ce a dat foc vegetatiei uscate din gradina

Un barbat de 35 de ani, din comuna Dolhesti, a suferit arsuri pe corp in timp ce facea curatenie in gradina. Marti dupa amiaza, acesta, aflandu-se in gradina locuintei a dat foc la vegetatia uscata (iarba).Barbatul fiind intr-o stare avansata de ebrietate s-a dezechilibrat si a cazut peste vegetatia care ardea, moment in care i-au luat foc pantalonii, fiindu-i provocate astfel arsuri la nivelul ambelor picioare. Un vecin a sunat la 112 si a solicitat prezenta unui echipaj medical. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD, care i-a acordat barbatului primul ajutor, fiindu-i stabilit diagnosticul de "arsuri de gradul II la nivelul gambelor ambelor picioare". Victima a refuzat transportul la Spitalul Municipal Falticeni, pentru acordarea de ingrijiri medicale.