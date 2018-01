Acesta a facut pagube in valoare de aproximativ 10.000 de lei.

Divort incendiar. Un barbat din Dolhestii Mici a dat foc casei de suparare ca sotia a intentat divort. Luni dimineata, barbatul de 50 de ani a gasit o citatie de prezentare la procesul de divort, deschis de sotia sa. Suparat, acesta a consumat bauturi alcoolice dupa care a distrus mai multe bunuri in interior. Barbatul a strans obiectele de imbracaminte ale familiei intr-un dormitor si le-a dat foc, dupa care a parasit imobilul. La fata lcoului au juns pompierii care au lichidat incendiul. In interiorul locuintei au fost distruse un frigider, o masina de spalat, un aragaz, un televizor, peretii din rigips ai imobilului si au ars mai multe obiecte de imbracaminte, parchet in suprafata de 16 m.p., mobilier, electrocasnice, bunuri in valoare de aproximativ 10.000 lei. Individul a fost transportat la spital in vederea evaluarii din punct de vedere psihiatric. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunii de distrugere.