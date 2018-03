Un barbat din Dorna Arini,prins in trafic cu un autoturism furat, s-a ascuns de politisti intr-o statie peco. Sambata, in jurul orei 13.00, in timp ce patrula pe raza de competenta, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a observat in trafic un autoturism, al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a virat brusc si a intrat cu viteza intr-o statie de alimentare cu carburanti situata pe strada Calea Transilvaniei, dupa care, a coborat de la volan si a intrat in fuga in incinta. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 38 de ani, din comuna Dorna Arini. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca, autoturismul figureaza cu mentiunea "sechestru in cauze penale, reclamat furt din 25 august 2017, din judetul Bistrita Nasaud".In cauza, s-a procedat la conducerea la sediul politiei a barbatului si vehiculului acestuia, fiind sesizati politistii din cadrul I.P.J. Bistrita in vederea continuarii cercetarilor si audierea conducatorului auto depistat in trafic.